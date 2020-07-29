29 Июль 2020 2020-07-29T10:16:53+03:00

Ночью во Мценске иномарка съехала с дороги в врезалась в опору ЛЭП. Фото: Госавтоинспекция Орловской области

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Сегодня, 29 июля, в районном центре Орловской области произошла авария. 31-летний водитель иномарки не справился с управлением и оказался в кювете. Не обошлось и без пострадавших.

ДТП произошло в час ночи на улице Карла Маркса. Водитель «Мицубиси» ехал в сторону улицы Ленина, когда машину «повело». В итоге она съехала с дороги и врезалась в опору ЛЭП. Сила удара была такой, что столб упал, а машину смяло.

- В результате аварии водитель и его 23-летняя пассажирка получили телесные повреждения и были доставлены во Мценскую ЦРБ с месте происшествия. Оба госпитализированы в травматологическое отделение, - сообщили «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU