В деревне Нижняя Замарайка Орловской области сгорел жилой дом

29 Июль 2020 2020-07-29T09:35:48+03:00

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Во вторник, 28 июля, в деревне Нижняя Замарайка Должанского района произошло ЧП: загорелся жилой дом. Инцидент произошел в районе 10 часов утра.

Уже в 10:14 сообщения о возгорании поступило на телефон службы спасения «101». Бригаде 19-й пожарно-спасательной части Должанского района пришлось в кратчайшие сроки преодолевать 20 километров до места происшествия.

Также к работе подключились сотрудники 23-й ПСЧ Колпнянского района, полиции, газовой службы и электросетей. Однако спасти дом не удалось: в результате пожара сгорела кровля, дом полностью выгорел изнутри.

- Пострадавших нет, спасены рядом стоящие хозяйственные постройки. Причина пожара и материальный ущерб в настоящее время устанавливаются, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU