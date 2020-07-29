2020-07-29T09:19:25+03:00
Общество

Орловцы пожаловались на уличное освещение на ряде улиц города

Общественники обратились к властям
Наталья Меркулова
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Орловцы пожаловались на уличное освещение на ряде улиц городаОрловцы пожаловались на уличное освещение на ряде улиц городаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орле вновь встал вопрос с уличным освещением. Жители города пожаловались в ОНФ на его отсутствие на ряде улиц Советского и Северного районов.

В частности, так ситуация складывается вблизи многоквартирных домов №47, 47а, 50, 65 и 67 на улице Горького. Здесь освещение отсутствует полностью или частично. Не работает фонарь рядом с домом №211 на улице Октябрьской.

Кроме того, не восстановлено освещение в сквере Артиллеристов, не функционирует освещение на пересечении улицы Раздольной и Болховского шоссе.

- На протяжении года мы совместно с отделом ГИБДД УМВД России по Орлу ведем мониторинг состояния освещения. По его итогу формируются списки с адресами, где освещение не работает. Администрация города оперативно реагирует на наши предложения, и освещение восстанавливают. Однако проблемных мест еще много, – подчеркнул Владимир Филонов, член регионального штаба ОНФ в Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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