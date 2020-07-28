Автомобиль орловца обчистил его же сосед

28 Июль 2020 2020-07-28T17:11:54+03:00

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В Орловской области полицейские раскрыли дело о краже из багажника автомобиля. Инцидент произошел в Ливенском районе: неизвестный стащил из машины местного жителя электроинструмент.

Хозяин заметил пропажу сварочного аппарата и другого инструмента, он написал заявление в местный отдел полиции. Оперативники взялись за розыск предполагаемого вора и вскоре им удалось его установить. Как оказалось, ценное имущество из чужого авто вытащил сосед заявителя.

- Похищенный электроинструмент был изъят полицейскими. Сумма ущерба, нанесенного потерпевшему, составила более 5 тысяч рублей. Данному гражданину избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - рассказали "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Держать ответ перед законом 41-летний ливенец будет по статье "Кража".

ИСТОЧНИК KP.RU