2020-07-28T17:06:09+03:00
Общество

В Орле пожарные спасли котенка с дерева

Пушистый малыш просидел на ветках три дня
Ольга СУПОНЕВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: Ольга СУПОНЕВА
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В Орле спасатели вновь вызволили из плена четвероногого. На этот раз им пришлось снимать с дерева котенка.

Все произошло на улице Тургенева. О том, что пушистый малыш сидит высоко на ветках уже несколько дней, в МЧС сообщили неравнодушные жильцы близлежащих домов. Как оказалось, маленький четвероногий просидел в своем плену больше трех дней. Самостоятельно спуститься он не мог.

- Так как в это время сотрудники 1-й пожарно-спасательной части города не были на выезде, они выехали на помощь к животному. Пожарные сняли котенка с дерева и передали волнующимся за него жителям, - рассказали корреспонденту "КП" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Всего за прошлые сутки спасатели региона выезжали на ликвидацию разных происшествий 22 раза, из них 11 - на помощь населению.

ИСТОЧНИК KP.RU

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