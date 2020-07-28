Вузы Орла стали участниками научно-образовательного консорциума "Вернадский"

28 Июль 2020 2020-07-28T16:43:56+03:00

Андрей Клычков и Виктор Садовничий поставили подписи в меморандуме

Глава Орловской области Андрей Клычков и ректор МГУ Виктор Садовничий договорились о сотрудничестве

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Губернатор Орловской области Андрей Клычков и ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий подписали меморандум о создании консорциума "Вернадский-Орел". Участниками его станут вузы региона.

Реализовываться научно-образовательный консорциум "Вернадский" начал с 2019 года. Цель - активизировать потенциал высших учебных заведений и научных организаций. На сегодняшний день создано 13 консорциумов, Орловская область вошла в число участников программы.

- Участниками консорциума "Вернадский – Орел" станут вузы Орловской области. Проект "Вернадский" получил поддержку Президента РФ Владимира Путина. МГУ вместе с коллегами из регионов активно работает над реализацией этой инициативы, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU