Вузы Орла стали участниками научно-образовательного консорциума "Вернадский"
Губернатор Орловской области Андрей Клычков и ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий подписали меморандум о создании консорциума "Вернадский-Орел". Участниками его станут вузы региона.
Реализовываться научно-образовательный консорциум "Вернадский" начал с 2019 года. Цель - активизировать потенциал высших учебных заведений и научных организаций. На сегодняшний день создано 13 консорциумов, Орловская область вошла в число участников программы.
- Участниками консорциума "Вернадский – Орел" станут вузы Орловской области. Проект "Вернадский" получил поддержку Президента РФ Владимира Путина. МГУ вместе с коллегами из регионов активно работает над реализацией этой инициативы, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU