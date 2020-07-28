Орловские полицейские напомнили детям правила дорожного движения и безопасности
В Орловской области полицейские побеседовали с детьми о правилах дорожного движения и безопасности на дорогах. Сотрудники органов внутренних дел вместе с общественниками напомнили несовершеннолетним ПДД, а также рассказали как правильно вести себя во дворе и вблизи проезжей части.
Встреча прошла в рамках акции "Безопасный двор" и "Каникулы с общественным советом" в Верховском районе. Цель общения - повышение дорожной грамотности и предупреждение ДТП с участием несовершеннолетних. Ребята смогли задать сотрудникам полиции интересующие их вопросы.
- Изучение правил дорожного движения необходимо начинать с малых лет. Соблюдая правила безопасности, дети станут грамотными и дисциплинированными участниками дорожного движения, - отметил председатель Общественного совета при территориальном ОМВД Алексей Харыбин.
ИСТОЧНИК KP.RU