Орловские полицейские напомнили детям правила дорожного движения и безопасности

28 Июль 2020 2020-07-28T16:23:46+03:00

Изменить размер текста: A A

В Орловской области полицейские побеседовали с детьми о правилах дорожного движения и безопасности на дорогах. Сотрудники органов внутренних дел вместе с общественниками напомнили несовершеннолетним ПДД, а также рассказали как правильно вести себя во дворе и вблизи проезжей части.

Встреча прошла в рамках акции "Безопасный двор" и "Каникулы с общественным советом" в Верховском районе. Цель общения - повышение дорожной грамотности и предупреждение ДТП с участием несовершеннолетних. Ребята смогли задать сотрудникам полиции интересующие их вопросы.

- Изучение правил дорожного движения необходимо начинать с малых лет. Соблюдая правила безопасности, дети станут грамотными и дисциплинированными участниками дорожного движения, - отметил председатель Общественного совета при территориальном ОМВД Алексей Харыбин.

ИСТОЧНИК KP.RU