2020-07-28T16:12:31+03:00
Происшествия

В Орле директору турфирмы и его заму дали 9,5 лет колонии на двоих

Своих клиентов они обворовали больше чем на 6 миллионов рублей
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Ольга СУПОНЕВАФото: Ольга СУПОНЕВАФото: Архив "КП"
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В Орловской области вынесен приговор по уголовному делу 2017-го года о турагентах-мошенниках. Директор туристической фирмы и его заместитель отправятся в колонию за обман своих клиентов.

Речь идет о громкой истории бывших руководителей ООО "Империя отдыха". Оба они стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве, совершенном по предварительному сговору в крупном размере. Как установило следствие, с мая по сентябрь 2017-го фигуранты успели навариться больше чем на шесть с половиной миллионов рублей: деньги, которые клиенты отдавали за путевки, оказались украдены, при этом в деле оказалось больше сотни потерпевших.

- Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил бывшего генерального директора фирмы к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы, со штрафом в размере 900 тысяч рублей, а его заместителя – к 4 годам лишения свободы, со штрафом в размере 700 тысяч рублей. Отбывать наказание осуждённые будут в исправительной колонии общего режима, - сообщает пресс-служба Прокуратуры Орловской области.

Кроме того правосудие отстранило любителей навариться за чужой счет от возможности работы в туристическом бизнесе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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