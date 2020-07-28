Останки сотни советских солдат перезахоронили в Орловской области

28 Июль 2020 2020-07-28T16:02:56+03:00

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В Орловской области перезахоронили останки 121 советского солдата. Последний покой бойцы, павшие во время Великой Отечественной войны, обрели в Глазуновском районе.

Церемония состоялась в деревне Панская, на ее окраине расположена братская могила. Здесь покоятся бойцы, погибшие в 1943 году в сражениях с врагом за населенные пункты Нескучное, Лесная Поляна, Красная Слободка, Панская.

- В настоящее время работа поисковиков продолжается на территории Глазуновского, Троснянского и Малоархангельского районов. В поисках помогают архивные документы и карты. Большая работа проводится с местными жителями, чьи рассказы и семейные истории нередко становятся поводами для действий поисковиков, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU