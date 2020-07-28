Орловский театр "Свободное пространство" перенесет спектакли из зала на улицу

28 Июль 2020 2020-07-28T15:38:58+03:00

Аван-премьера постановки "День 1418-й" состоится уже 5 августа в рамках проекта "А у нас во дворе"

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Необычный проект запускает в Орле театр для детей и молодежи "Свободное пространство". 5 состоится аван-премьера спектакля "День 1418-й", при этом локацией для действа станет не сцена театра, а обычный городской двор.

Постановку предстанет в рамках нового проекта "А у нас во дворе...". Во время пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений, коллектив "Свободного пространства" решил обратиться к формату камерных дворовых театров. Проект должен был стартовать еще весной, в рамках фестиваля "Крылья Победы", но тогда не позволила эпидемиологическая ситуация.

- Сейчас, когда ситуация в стране, в городе постепенно налаживается, а теплых дней впереди еще много, мы решили, что самое время начать новый проект. Конечно, он будет сезонным: площадка сможет работать только в теплое время года. Но зрителей ожидает много интересного и необычного, ведь у нас во дворе каждый день рождаются новые истории, - рассказали в пресс-службе театра "Свободное пространство".

Отметим, что аван-премьера пройдет в рамках празднования дня города. Показ на зрителя и, соответственно, продажа билетов начнется после снятия ограничений по коронавирусу.

ИСТОЧНИК KP.RU