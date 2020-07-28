2020-07-28T15:07:33+03:00
Общество

На месте мусорки по дороге к Светлой жизни в Орле появились контейнеры

Неподалеку от главного городского озера озера ежегодно образовывается стихийная свалка
Ольга СУПОНЕВА
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Дальнейшая чистота участка будет зависеть от самих орловцев и от частоты вывоза мусораДальнейшая чистота участка будет зависеть от самих орловцев и от частоты вывоза мусора
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В Орле на месте помойки по дороге к озеру Светлая жизнь поставили мусорные контейнеры. Ежегодно рядом с мостом через Оку, ведущим к главному городскому пляжу, образовывается стихийная свалка.

Неоднократно в редакцию "Комсомолки" читатели присылали снимки замусоренного участка пути к Светлой жизни, при этом же не раз и сотрудники нашей редакции становились свидетелями выброса мусора беспечными горожанами и дачниками. Зловонная свалка стала уже приметой дороги к озеру. Обратили внимание на проблему общественные активисты, обратились к чиновникам.

- После обращения ОНФ в администрацию города по дороге на озеро установили контейнеры для мусора. Более двух лет активисты добивались решения данной проблемы, - рассказали в региональном исполкоме Общероссийского народного фронта.

Дальнейшая чистота участка будет зависеть от самих орловцев и от частоты вывоза мусора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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