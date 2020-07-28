В Орловской области снизилось число тяжких и особо тяжких преступлений

28 Июль 2020 2020-07-28T14:50:42+03:00

Анатолий Щуров: "В Орловской области за первое полугодие 2020-го снизилось количество тяжких и особо тяжких преступлений" Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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В Орловской области за первое полугодие 2020-го снизилось количество тяжких и особо тяжких преступлений. Об этом рассказал начальник регионального следкома Анатолий Щуров на заседании коллегии.

На мероприятии были подведены итоги работы следственного комитета в первые шесть месяцев текущего года. Как рассказал глава ведомства, за полгода возбуждено порядка 300 уголовных дел, свыше 200 дел направлены в суды.

- Более чем на 20% сократилось число убийств, на четверть - причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом, при 100% раскрываемости. Все преступления раскрыты «по горячим следам» на высоком профессиональном уровне со сбором убедительной доказательственной базы, - отметил Анатолий Щуров.

Также начальник СК обозначил дальнейшие цели работы перед подчиненными и коллегами.

ИСТОЧНИК KP.RU