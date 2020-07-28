2020-07-28T15:41:18+03:00
Общество

Ко дню города Орла для Ветеранов пройдут личные концерты

Праздничная программа развернется во дворах домов, где живут участники Великой Отечественной войны
Ольга СУПОНЕВА
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Ветеранов ждет праздничная программа под окнами в День города ОрлаВетеранов ждет праздничная программа под окнами в День города ОрлаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В рамках празднования дня города Орла в 2020 году особые подарки ждут Ветеранов Великой Отечественной войны. Несмотря на то, что массовые мероприятия все еще запрещены из-за пандемии коронавируса, под окнами участников войны пройдут концерты.

Праздничную программу к 5 августа подготовил для Ветеранов областной центр народного творчества. Так что тех, кто участвовал в освобождении Орловщины ждет творческий подарок.

- Яркими вокальными выступлениями артисты выразят благодарность от всех жителей региона за возможность счастливо жить под мирным небом, любить и творить. Мероприятия пройдут с соблюдением всех норм санитарно-эпидемиологической безопасности, - рассказали "КП" в пресс-службе Администрации Орла.

Онлайн-трансляцию выступлений можно будет посмотреть в соцсетях. Проходить концерты будут с 1 по 3 аагуста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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