2020-07-28T13:53:04+03:00
Общество

ЕГЭ-2020 в Орловской области: выпускники школ стали лучше сдавать русский язык

В этом году 56 человек набрали максимальный балл по обязательному экзамену
Наталья Меркулова
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ЕГЭ-2020 в Орловской области: выпускники школ стали лучше сдавать русский языкЕГЭ-2020 в Орловской области: выпускники школ стали лучше сдавать русский языкФото: Архив "КП"
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Экзаменационная кампания в Орловской области подходит к концу. 25 июля выпускники школ прошли последние испытания и ждут финальные результаты.

В этом году ЕГЭ проходило в 31 пункте проведения выпускных экзаменов: из них 24 на базе школ, 1 – на базе образовательной организации при исправительном учреждении и 6 – на дому. Сдавали экзамены в этом году 3 тысячи 590 человек.

Хотя сроки экзаменационной кампании сдвинулись из-за пандемии коронавируса, по предварительным итогам, орловские ребята сдали ЕГЭ не хуже, а даже смогли улучшить показатели предыдущих лет.

Среди предметов по выбору среди старшеклассников в этом году лидируют обществознание (его выбрали 60% выпускников), история (четверть всех выпускников), биология (24%) и физика (21%). Профильную математику решились сдавать 1653 человека.

Среди обязательных предметов – русский язык. Его сдавали более 3 тысяч выпускников. Никто из них не получил отрицательные оценки, а 56 человек смогли набрать максимальный балл.

- В Орловской области за четыре года более чем вдвое увеличилось количество 100-балльных работ по русскому языку. В течение этого времени в регионе отсутствуют отрицательные результаты по предмету, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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