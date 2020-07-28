ЕГЭ-2020 в Орловской области: выпускники школ стали лучше сдавать русский язык
Экзаменационная кампания в Орловской области подходит к концу. 25 июля выпускники школ прошли последние испытания и ждут финальные результаты.
В этом году ЕГЭ проходило в 31 пункте проведения выпускных экзаменов: из них 24 на базе школ, 1 – на базе образовательной организации при исправительном учреждении и 6 – на дому. Сдавали экзамены в этом году 3 тысячи 590 человек.
Хотя сроки экзаменационной кампании сдвинулись из-за пандемии коронавируса, по предварительным итогам, орловские ребята сдали ЕГЭ не хуже, а даже смогли улучшить показатели предыдущих лет.
Среди предметов по выбору среди старшеклассников в этом году лидируют обществознание (его выбрали 60% выпускников), история (четверть всех выпускников), биология (24%) и физика (21%). Профильную математику решились сдавать 1653 человека.
Среди обязательных предметов – русский язык. Его сдавали более 3 тысяч выпускников. Никто из них не получил отрицательные оценки, а 56 человек смогли набрать максимальный балл.
- В Орловской области за четыре года более чем вдвое увеличилось количество 100-балльных работ по русскому языку. В течение этого времени в регионе отсутствуют отрицательные результаты по предмету, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU