Под Орлом от условных террористов освободили нефтебазу

28 Июль 2020 2020-07-28T12:25:53+03:00

По сценарию учений, силовикам предстояло освободить заложников и вывести из строя взрывное устройство

Изменить размер текста: A A

В Орловской области прошли очередные антитеррористические учения. В этот раз силовики освобождали от условных террористов нефтебазу.

По сценарию, теракт нужно было предотвратить на нефтеперекачивающей станции. По сценарию, террористы захватили 20 человек в заложники, проникнув в здание нефтебазы с огнестрельным оружием. Властям преступники выдвинули свои требования и грозились ликвидировать заложников и привести в действие взрывное устройство, если те не будут выполнены.

Участие в операции приняли сотрудники разных ведомств

Участие в операции приняли сотрудники разных ведомств: УФСБ, УМВД, ГУ МЧС, Следственного комитета, УФСИН и других структур.

- Оперативным штабом в Орловской области было принято решение о проведении контртеррористической операции, которая завершилась освобождением заложников и нейтрализацией условных террористов. Результаты проведения учения показали готовность сил и средств оперштаба к действиям по пресечению террористического акта, минимизации и ликвидации его последствий, - сообщили "Комсомолке" в Оперативном штабе по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU