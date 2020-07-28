На Орловщине увеличилось число поджогов сена на полях

28 Июль 2020 2020-07-28T12:10:52+03:00

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В понедельник, 27 июля, орловским пожарным пришлось тушись огонь на пяти полях в нескольких районах области. С началом уборочной поры в регионе резко увеличилось число поджогов оставшейся сухой стерни и сена.

Первый случай произошел в деревне Сомово Мценского района. Здесь установить личность поджигателя не удалось, зато в деревнях Прилепы и Гнилое болото Сосковского района виновные были найдены. На них инспекторы ГПН составили протокол за нарушение правил пожарной безопасности со штрафом по 2 тысячи рублей каждому.

Также за минувший день пожарные ликвидировали пожары на полях в деревне Чибисовка Покровского района (загорание стерни на 5 Га), деревне Песочное Верховского района (загорание стерни на 0,5 Га). Сотрудниками госпожнадзора ведется административное расследование.

- На территории Орловской области с 13 июля установлен особый противопожарный режим. За сжигание мусора, стерни и пожнивных остатков предусмотрена ответственность в виде штрафа на граждан от 2 до 3 тысяч рублей, на должностных лиц от 6 до 15 тысяч рублей, юридических лиц от 150 до 200 тысяч рублей. Если нарушение выявлено в условиях особого противопожарного режима сумма штрафа увеличивается и составляет соответственно от 2 до 4 тысяч рублей, от 15 до 30 тысяч рублей и от 200 до 400 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU