2020-07-28T11:03:26+03:00
Общество

Орел погасил долг за ремонт светового оборудования почти в 300 тысяч рублей

Городская администрация отчиталась о полной оплате контракта с частным предпринимателем
Наталья Меркулова
Поделиться:
Орел погасил долг за ремонт светового оборудования почти в 300 тысяч рублейОрел погасил долг за ремонт светового оборудования почти в 300 тысяч рублейФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

Яркие световые гирлянды, шары и фигуры ударили по финансам администрации города Орла. Заключенный в январе 2020 контракт на ремонт светового оборудования на площади Содружества, Александровском мосту, Галерее трудовой Славы и бульваре Победы удалось оплатить только через полгода, 24 июля.

Заказчиком работ у индивидуального предпринимателя являлось МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла».

- 24 июля кредиторская задолженность по этому муниципальному контракту в размере 298 тысяч рублей была погашена в полном объеме, - отчитался Игорь Краличев, заместитель главы администрации города Орла по финансово-экономическому блоку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Орловские полицейские напомнили детям правила дорожного движения и безопасности
В Орле директору турфирмы и его заму дали 9,5 лет колонии на двоих
Останки сотни советских солдат перезахоронили в Орловской области
Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 28 июля
Орловский театр "Свободное пространство" перенесет спектакли из зала на улицу
На месте мусорки по дороге к Светлой жизни в Орле появились контейнеры
В Орловской области снизилось число тяжких и особо тяжких преступлений
Ко дню города Орла для Ветеранов пройдут личные концерты
ЕГЭ-2020 в Орловской области: выпускники школ стали лучше сдавать русский язык
Под Орлом от условных террористов освободили нефтебазу
На Орловщине увеличилось число поджогов сена на полях
Орел погасил долг за ремонт светового оборудования почти в 300 тысяч рублей
В райцентре Орловской области не разминулись «Шкода» и «Шевроле»
В Орле планируют создать Центр информационной безопасности молодежи
В Ливнах в ДТП пострадал 34-летний мотоциклист
В Орле состоится традиционный салют на День города
В Успенском соборе Орла завершилась масштабная реставрация
12-летний велосипедист столкнулся со «Шкодой» в Орле
В Кромском пруду в Орловской области утонул мужчина
42-летний орловец попался с наркотиками в сарае
В Орловской области провели более 105 тысяч исследований на COVID-19
Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 27 июля