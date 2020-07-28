Орел погасил долг за ремонт светового оборудования почти в 300 тысяч рублей
Яркие световые гирлянды, шары и фигуры ударили по финансам администрации города Орла. Заключенный в январе 2020 контракт на ремонт светового оборудования на площади Содружества, Александровском мосту, Галерее трудовой Славы и бульваре Победы удалось оплатить только через полгода, 24 июля.
Заказчиком работ у индивидуального предпринимателя являлось МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла».
- 24 июля кредиторская задолженность по этому муниципальному контракту в размере 298 тысяч рублей была погашена в полном объеме, - отчитался Игорь Краличев, заместитель главы администрации города Орла по финансово-экономическому блоку.
ИСТОЧНИК KP.RU