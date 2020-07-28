28 Июль 2020 2020-07-28T11:03:26+03:00

Орел погасил долг за ремонт светового оборудования почти в 300 тысяч рублей Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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Яркие световые гирлянды, шары и фигуры ударили по финансам администрации города Орла. Заключенный в январе 2020 контракт на ремонт светового оборудования на площади Содружества, Александровском мосту, Галерее трудовой Славы и бульваре Победы удалось оплатить только через полгода, 24 июля.

Заказчиком работ у индивидуального предпринимателя являлось МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла».

- 24 июля кредиторская задолженность по этому муниципальному контракту в размере 298 тысяч рублей была погашена в полном объеме, - отчитался Игорь Краличев, заместитель главы администрации города Орла по финансово-экономическому блоку.

ИСТОЧНИК KP.RU