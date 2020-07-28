В райцентре Орловской области не разминулись «Шкода» и «Шевроле»

28 Июль 2020 2020-07-28T11:48:48+03:00

В Болхове не разминулись «Шкода» и «Шевроле». Фото Госавтоинспекции Орловской области

В ночной аварии есть пострадавший

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В понедельник, 27 июля, в Болхове столкнулись две иномарки. В итоге получил травмы 34-летний мужчина.

Инцидент произошел ночью в 22:40 на улице Тургенева. Водитель «Шкоды Кодиак» врезался в автомобиль «Шевроле Клан» в районе дома №82. За рулем последнего был 19-летний парень.

В Болхове не разминулись «Школа» и «Шевроле». Фото Госавтоинспекции Орловской области

- В результате ДТП травмы получил 34-летний водитель автомобиля «Шкода», - сообщили «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU