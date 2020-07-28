В Орле планируют создать Центр информационной безопасности молодежи

28 Июль 2020 2020-07-28T10:23:06+03:00

Новое учреждение должно заниматься профилактикой негативного влияния информации в виртуальной среде

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Накануне, 27 июля, в Орле в формате видеоконференцсвязи состоялось совместного заседания Антитеррористической комиссии и регионального оперативного штаба. В центре внимания – противостояние террористической и экстремисткой идеологии и профилактика ее влияния в молодежной среде.

Одним из главных моментов совещания стало предложение создать в областной столице межведомственный Центр информационной безопасности молодежи и психологической помощи. С такой идеей выступил начальник Управления ФСБ России по Орловской области Валерий Кочкарев.

- Основной целью создания Центра является выработка и реализация комплекса информационно-аналитических и иных мер по снижению негативного влияния распространяемой в интернете информации, причиняющей вред здоровью и развитию несовершеннолетних орловцев, - поясняет пресс-служба Правительства Орловской области.

Глава региона Андрей Клычков дал поручение Департаменту внутренней политики и развития местного самоуправления сформировать специальную рабочую группу и детально проработать вопрос создания Центра.

ИСТОЧНИК KP.RU