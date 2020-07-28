В Ливнах в ДТП пострадал 34-летний мотоциклист
Мужчина не справился с управлением
В Ливнах в ДТП пострадал 34-летний мотоциклист. Фото Госавтоинспекции Орловской области
Изменить размер текста:
В понедельник, 27 июля, в Ливнах произошла авария, в которой пострадал 34-летний мотоциклист. Мужчина не справился с управлением мотоцикла «Хонда».
ДТП произошло в два часа дня в районе дома №103 на улице Дружбы Народов. В какой-то момент двухколесный транспорт вышел из под контроля и опрокинулся.
- В результате ДТП водитель мотоцикла получил телесные повреждения, - сообщили «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «ДТП-2020 в Орловской области»