В Ливнах в ДТП пострадал 34-летний мотоциклист

28 Июль 2020 2020-07-28T10:05:42+03:00

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В понедельник, 27 июля, в Ливнах произошла авария, в которой пострадал 34-летний мотоциклист. Мужчина не справился с управлением мотоцикла «Хонда».

ДТП произошло в два часа дня в районе дома №103 на улице Дружбы Народов. В какой-то момент двухколесный транспорт вышел из под контроля и опрокинулся.

- В результате ДТП водитель мотоцикла получил телесные повреждения, - сообщили «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU