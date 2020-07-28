В Орле состоится традиционный салют на День города

28 Июль 2020 2020-07-28T09:30:17+03:00

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В понедельник, 27 июля, в еженедельном прямом эфире в соцсетях губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал о том, как регион будет отмечать День города и 77-ую годовщину освобождения Орла от немецко-фашистских захватчиков в условиях пандемии коронавируса.

По словам главы региона, 5 августа пройдет ставшее традицией поднятие флага на площади Мира, возложение цветов в Сквере танкистов и небольшие мероприятия по районам облцентра. В финале праздничного дня, в 22 часа, состоится салют.

Никаких масштабных массовых мероприятий не будет.

- Мы приняли решение не проводить каких-то больших мероприятий и никаких банкетов, чтобы обезопасить наших людей. Что касается салюта, то это непростое решение. Для тех, кто все-таки решит пойти на него, будем раздавать маски. Сегодня дал поручение подготовиться по их выдаче, - добавил Андрей Клычков.

ИСТОЧНИК KP.RU