2020-07-27T17:15:20+03:00
Общество

В Успенском соборе Орла завершилась масштабная реставрация

У храма появился новый купол с восстановленным историческим обликом
Наталья Меркулова
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Успенский (Михаило-Архангельский) собор в Орле. Фото: Информационно-аналитический отдел Орловской митрополииУспенский (Михаило-Архангельский) собор в Орле. Фото: Информационно-аналитический отдел Орловской митрополии
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На минувшей неделе, 21 июля, в Успенском (Михаило-Архангельском) соборе завершились масштабные строительные работы, храм обрел новый купол. В честь этого события здесь отслужили благодарственный молебен.

Реставрация купола, находившегося в аварийном состоянии, длилась больше года. Началась она весной 2019 года. Проект разработала московская фирма, а контролировала выполнение работ орловское специальное научно-реставрационное предприятие.

В итоге строителям удалось вернуть куполу исторический облик, который был утрачен после революции. Впервые в истории Успенского собора выполнена гидроизоляция свода.

- Мастерами была выполнена сложнейшая работа, которая велась в основном вручную. Купол заменен полностью, произведено утепление, установлены новые журавцы, образующие каркас церковной главы, сделана деревянная основа. С внешней стороны новый купол выполнен из нитрида титана: теперь маковка собора горит как золотая. Такое покрытие может прослужить и 100 лет, - сообщает Информационно-аналитический отдел Орловской митрополии.

ЗНАЙ!

Храм во имя Успения Пресвятой Богородицы был заложен 19 сентября 1801 года. Окончательно работы были завершены в 1817 году. При церкви действовала церковно-приходская школа, открытая в 1890 году купцом Власовым, и богадельня на вклады купца Кулабахова.

В 20-х годах ХХ века летняя половина храма превратилась в музей религиозных искусств (просуществовал до начала 40-х годов). В 1989 году храм вновь передан верующим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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