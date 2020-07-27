12-летний велосипедист столкнулся со «Шкодой» в Орле

27 Июль 2020 2020-07-27T16:41:08+03:00

В Орле 12-летний велосипедист попал в больницу после столкновения со «Шкодой». Фото: Госавтоинспекции Орловской области

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В субботу, 25 июля, в Заводском районе Орла 12-летний ребенок катался на велосипеде и столкнулся с иномаркой. Инцидент произошел в начале восьмого вечера на улице Спивака.

Мальчик катался без сопровождения взрослых и ехал во встречном направлении. В это же время со стороны переулка Хвойный ехал 30-летний водитель автомобиля «Шкода Октавиа». Избежать столкновения не удалось.

- В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения и был доставлен в Детскую областную клиническую больницу. Госпитализирован в отделение травматологи, - сообщили «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU