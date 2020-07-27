В Кромском пруду в Орловской области утонул мужчина
В воскресенье, 26 июля, в поселке Кромы на пруду утонул человек. В районе восьми часов вечера очевидцы происшествия увидели в воде тело неизвестного мужчины и позвонили в полицию, после чего дежурный полицейский передал информации сотрудникам МЧС.
На место выехали спасатели ПСЧ-25. Они извлекли из воды тело утонувшего человека. Находился он в двух метрах от берега. Сейчас устанавливаются личность и обстоятельства гибели мужчины.
- Еще раз напоминаем: купаться следует только в специально оборудованных местах и не входить в воду в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, опасно прыгать в воду в неизвестном месте, - обращаются к орловцам сотрудники ГУ МЧС России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU
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