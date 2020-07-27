42-летний орловец попался с наркотиками в сарае

27 Июль 2020 2020-07-27T15:20:14+03:00

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В Покровском районе полицейские задержали 42-летнего местного жителя, прятавшего в своем сарае наркотики. Во время проверки оперативной информации у него нашли более 33 граммов марихуаны.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России отправили подозрительное вещество на экспертизу в Экспертно-криминалистический центр, где и подтвердилось, что найденная в тайнике растительная масса действительно наркотик. В полиции возбудили уголовное дело за хранение запрещенного вещества.

- Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведется предварительное расследование, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU