2020-07-27T14:29:41+03:00
Общество

В Орловской области провели более 105 тысяч исследований на COVID-19

Областные власти: «В планах развернуть дополнительные мощности для более массового тестирования населения»
Наталья Меркулова
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В Орловской области провели более 105 тысяч исследований на COVID-19В Орловской области провели более 105 тысяч исследований на COVID-19Фото: Архив "КП"
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Сегодня, 27 июля, в областной администрации обсудили динамику выявления и борьбы с коронавирусом на Орловщине. В регионе планируют развернуть дополнительные диагностические мощности для более массового тестирования населения.

По представленным данным, за все время пандемии пятью государственными лабораториями, ФКУЗ МСЧ-57 ФСИН России и частными медицинскими организациями проведено 105 тысяч 296 исследований на коронавирус. Еще 5 420 исследований проведено на антитела к заболеванию (найдены 440 пробах или 8,1%).

- Коэффициент распространения инфекции составляет 0,73. Охват тестированием населения методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) составляет 116,8 на 100 тысяч человек. Наличие свободного коечного фонда составляет 161,6% от нормативной потребности, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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