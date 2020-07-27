2020-07-27T14:01:48+03:00
Общество

Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 27 июля

Оперштаб представил обновленную карту распространения болезни по региону на 27 июля 2020 года
Наталья Меркулова
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Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 27 июляКоронавирус в Орловской области: география заболевания на 27 июля
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Оперативный штаб региона представил обновленную карту географии распространения коронавирусной инфекции я в Орловской области. Всего на 27 июля 2020 на Орловщине коронавирусом заразились 5 тысяч 523 человек. Рассказываем, сколько заболевших в каждом из районов области.

За весь период пандемии COVID-19 подтвердился у 2671 жителя Орла, 638 человек в Орловском районе, 571 жителя Мценска и Мценского района, 251 – Ливен вместе с районом, 131 Болховского района, 118 Дмитровского района, 116 Урицкого района и у 112 человек из Новодеревеньковского района.

Районы, где от пятидесяти до сотни заболевших: Хотынецкий - 92, Новосильский - 80, Свердловский - 75, Верховский - 72, Кромской - 71, Покровский - 63, Шаблыкинский - 60, Знаменский -58, Малоархангельский – 59 и в Глазуновский - 53.

Муниципальные образования, в которых заболело менее пятидесяти человек: Должанский – 48, Залегощенский - 43, Колпнянский - 39, Троснянский - 37, Сосковский - 26, Корсаковский - 21, Краснозоренский - 18.

Выздоровело 4 146 человек. В настоящее время продолжают лечение 1290 человек. 87 пациентов с коронавирусной инфекцией скончались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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