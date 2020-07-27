2020-07-27T13:30:36+03:00
Общество

В Орле сотрудникам «Экологистик» выплатили долги по зарплате

В дело вмешалась прокуратура
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото из архива "КП".фото из архива "КП".
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30 работникам ООО «Экологистик» не получили вовремя зарплату за июнь. Это выяснила прокуратура Северного района Орла, когда провела проверку по коллективному обращению сотрудников организации. В итоге перед людьми образовалась задолженность по заработной плате более 715 тысяч рублей.

По фактам нарушений трудовых прав работников прокурор внес представление директору организации. После вмешательства надзорного ведомства все долги перед сотрудниками ООО «Экологистик» погасили в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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