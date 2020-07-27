В Орловской области огонь уничтожил иномарку и повредил грузовик

27 Июль 2020 2020-07-27T13:08:59+03:00

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За минувшие выходные, 25 и 26 июля, спасатели Орловской области выезжали на вызовы 41 раз, из них 15 - на ликвидацию пожаров и 26 - на различные происшествия.

Так, в воскресенье сгорели две машины. В 16.53 поступило сообщение о возгорании КамАЗа в Ливенском районе в деревне Липовец. В грузовике сгорел моторный отсек на площади два квадратных метра. Люди не пострадали, причина ЧП выясняется.

В 17.36 загорелся "Фиат Браво" в поселке Колпна на улице Молодежной. Огонь полностью уничтожил иномарку. К счастью, никто также не пострадал.

Ранее мы сообщали, что на минувших выходных в регионе дотла сгорели две деревянные бани. Оба инцидента произошли в Хотынецком районе.

ИСТОЧНИК KP.RU