Жителей Орла просят рассказать о любимых местах в городе

27 Июль 2020 2020-07-27T12:51:45+03:00

Виртуальную фотовыставку опубликуют на День города в соцсети

Изменить размер текста: A A

Акция «Прогулка по родному городу Орлу» стартует 27 июля. Она приурочена к 77-й годовщине освобождения Орловщины от фашистских захватчиков и 454-й годовщине основания областного центра.

Горожанам в возрасте от 14 до 35 лет предлагают поделиться любимыми местами в Орле. Для этого необходимо прислать фотографию в формате JPEG или PNG и сопроводить ее коротким рассказом. Кроме того, потребуется отдельно указать название места, а также ФИО, возраст, место учебы или вид деятельности участника.

Заявки принимаются на почту: mp57orla@yandex.ru до 3 августа (включительно). В День города собранные материалы разместят во «Вконтакте» в группе «Отдел молодежной политики города Орла».

ИСТОЧНИК KP.RU