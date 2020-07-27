2020-07-27T12:39:55+03:00
Происшествия

Жителя Орловской области осудят за ограблением кредитной организации

Угрожая пистолетом, мужчина похитил 31 тысячу рублей
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Прокурор Мценского района утвердил обвинительное заключение в отношении местного жителя, который ответит перед судом сразу по двум статьям "разбой" (ч. 2 ст. 162 УК РФ) и "угроза убийством" (1 ст. 119 УК РФ).

В ходе расследования правохранители выяснили, что мужчина выпил, а потом отправился в офис кредитной организации. В помещении он напал на сотрудницу: направил на нее пневматический пистолет, который внешне очень похож на огнестрельный. Угрожая оружием, мужчина потребовал отдать ему деньги. Женщина достала из кассы чуть более 31 тысячи рублей и передала налетчику. После чего тот скрылся с места происшествия.

Сейчас уголовное дело направлено в Мценский районный суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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