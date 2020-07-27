В Орловской области водитель «Мерседеса» не справился с управлением на ночной дороге
В субботу, 25 июля, возле деревни Луковец Малоархангельского района в кювет угодил «Мерседес Вито». 27-летний водитель не справился с управлением на ночной дороге и вылетел с трассы.
Инцидент произошел на 29 км автодороги «Малоархангельск–Прогресс –Губкино –Луковец» в районе двух часов ночи. Машина съехала в овраг и перевернулась.
На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции и пожарные 26-ой пожарно-спасательной части.
- В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, - сообщает Госавтоинспекция Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU
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