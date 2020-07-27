2020-07-27T11:34:13+03:00
Происшествия

В Орловской области водитель «Мерседеса» не справился с управлением на ночной дороге

Иномарка вылетела в кювет и опрокинулась
Наталья Меркулова
Поделиться:
В Орловской области водитель «Мерседеса» не справился с управлением на ночной дорогеВ Орловской области водитель «Мерседеса» не справился с управлением на ночной дороге
Изменить размер текста:

В субботу, 25 июля, возле деревни Луковец Малоархангельского района в кювет угодил «Мерседес Вито». 27-летний водитель не справился с управлением на ночной дороге и вылетел с трассы.

Инцидент произошел на 29 км автодороги «Малоархангельск–Прогресс –Губкино –Луковец» в районе двух часов ночи. Машина съехала в овраг и перевернулась.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции и пожарные 26-ой пожарно-спасательной части.

- В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, - сообщает Госавтоинспекция Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ДТП-2020 в Орловской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Успенском соборе Орла завершилась масштабная реставрация
12-летний велосипедист столкнулся со «Шкодой» в Орле
В Кромском пруду в Орловской области утонул мужчина
42-летний орловец попался с наркотиками в сарае
В Орловской области провели более 105 тысяч исследований на COVID-19
Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 27 июля
За реструктуризацией кредитов в Сбербанк во время пандемии обратились полмиллиона клиентов
В Орле сотрудникам «Экологистик» выплатили долги по зарплате
В Орловской области огонь уничтожил иномарку и повредил грузовик
Жителей Орла просят рассказать о любимых местах в городе
Жителя Орловской области осудят за ограблением кредитной организации
В Орловской области водитель «Мерседеса» не справился с управлением на ночной дороге
На выходных в Орловской области сгорели две бани
В Орловской области подросток-мотоциклист врезался в «ВАЗ»
27 июля в Орле ряд домов останется без света и горячей воды
Под Орлом «Рено Логан» получил двойной удар в ДТП
28 июля во всех орловских храмах одновременно зазвенят колокола
В Северном районе Орла задержали велосипедного вора
Новая рабочая неделя в Орле и области будет теплой и дождливой
В Орле продолжают разбираться с выплатами для сотрудников Дома ребенка
В Орловской области иномарка выехала на встречку и врезалась в фуру
В орловском ТТП опровергли информацию о забастовке водителей
ЕГЭ-2020: в Орловской области 76 выпускников получили высший балл
В Орле и области сентябрьские выборы будут проходить три дня
СК: в Орловской области на 20% сократилось число убийств
Орловцы возмущены бурьяном на мемориальных кладбищах в облцентре