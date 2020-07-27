27 Июль 2020 2020-07-27T11:34:13+03:00

В Орловской области водитель «Мерседеса» не справился с управлением на ночной дороге

Иномарка вылетела в кювет и опрокинулась

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В субботу, 25 июля, возле деревни Луковец Малоархангельского района в кювет угодил «Мерседес Вито». 27-летний водитель не справился с управлением на ночной дороге и вылетел с трассы.

Инцидент произошел на 29 км автодороги «Малоархангельск–Прогресс –Губкино –Луковец» в районе двух часов ночи. Машина съехала в овраг и перевернулась.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции и пожарные 26-ой пожарно-спасательной части.

- В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, - сообщает Госавтоинспекция Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU