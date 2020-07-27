27 Июль 2020 2020-07-27T11:21:23+03:00

На выходных в Орловской области сгорели две бани Фото: Архив "КП"

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На минувших выходных в Орловской области дотла сгорели две деревянные бани. Оба инцидента произошли в Хотынецком районе.

Первый пожар произошел в субботу, 25 июля, в деревне Алисово. Огонь вспыхнул в районе девяти часов вечера. На месте происшествия работали сотрудники ПСЧ-35 Хотынецкого района, однако баня все же выгорела полностью изнутри.

Второй случай произошел в деревне Большое Юрьево 26 июля, в воскресенье. Сигнал о пожаре поступил в диспетчерскую службу МЧС в 10 часов утра. Здесь баня также выгорела изнутри полностью.

- В обоих случаях пострадавших в пожаре нет. Предполагаемая причина возгорания – это нарушение правил пожарной безопасности при использовании печного отопления, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU