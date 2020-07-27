На выходных в Орловской области сгорели две бани
На минувших выходных в Орловской области дотла сгорели две деревянные бани. Оба инцидента произошли в Хотынецком районе.
Первый пожар произошел в субботу, 25 июля, в деревне Алисово. Огонь вспыхнул в районе девяти часов вечера. На месте происшествия работали сотрудники ПСЧ-35 Хотынецкого района, однако баня все же выгорела полностью изнутри.
Второй случай произошел в деревне Большое Юрьево 26 июля, в воскресенье. Сигнал о пожаре поступил в диспетчерскую службу МЧС в 10 часов утра. Здесь баня также выгорела изнутри полностью.
- В обоих случаях пострадавших в пожаре нет. Предполагаемая причина возгорания – это нарушение правил пожарной безопасности при использовании печного отопления, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU
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