В Орловской области подросток-мотоциклист врезался в «ВАЗ»
В субботу, 25 июля, в городе Болхове в ДТП пострадал 16-летний парень. Подросток катался на мотоцикле и не уступил дорогу машине.
Инцидент произошел недалеко от дома №35б на Машиностроительной улице в 20:15 вечера. Молодой человек выезжал на мотоцикле «KOYA» со второстепенной дороги и не пропустил «ВАЗ 21099». Избежать столкновения не удалось.
- Юный водитель не имел водительских прав, находился за рублем без мотошлема, а мотоцикл не был зарегистрирован в установленном порядке. В результате ДТП подросток получил телесные повреждения и был госпитализирован в Детскую клиническую областную больницу, - сообщили «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU
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