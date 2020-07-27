2020-07-27T10:37:33+03:00
Происшествия

В Орловской области подросток-мотоциклист врезался в «ВАЗ»

16-летний парень попал в больницу
Наталья Меркулова
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В Орловской области подросток-мотоциклист врезался в «ВАЗ». Фото Госавтоинспекции Орловской областиВ Орловской области подросток-мотоциклист врезался в «ВАЗ». Фото Госавтоинспекции Орловской области
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В субботу, 25 июля, в городе Болхове в ДТП пострадал 16-летний парень. Подросток катался на мотоцикле и не уступил дорогу машине.

Инцидент произошел недалеко от дома №35б на Машиностроительной улице в 20:15 вечера. Молодой человек выезжал на мотоцикле «KOYA» со второстепенной дороги и не пропустил «ВАЗ 21099». Избежать столкновения не удалось.

- Юный водитель не имел водительских прав, находился за рублем без мотошлема, а мотоцикл не был зарегистрирован в установленном порядке. В результате ДТП подросток получил телесные повреждения и был госпитализирован в Детскую клиническую областную больницу, - сообщили «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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