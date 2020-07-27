27 июля в Орле ряд домов останется без света и горячей воды

27 Июль 2020 2020-07-27T10:14:38+03:00

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Сегодня, 27 июля, жители ряда домов в Северном и Заводском районах останутся без электричества и горячей воды. Связано это с плановыми ремонтными работами.

Как сообщает «Орелоблэнерго», с 9 до 12 часов света не будет домах №20-36 на улице Металлургов, а с 14 до 17 часов отключение ждет жителей дома №54 на улице Металлургов и домов №82б и 84 на Раздольной.

Кроме того, до пяти часов вечера без горячей воды останутся жители домов на улице Машиностроительная (1, 3 и 5), Латышских Стрелков (1, 3, 14, 16 и 23а), Комсомольской (106, 120-144) и переулка Карачевский (18 и 20). Об этом орловцев информирует ООО «Газпром теплоэнерго Орел».

ИСТОЧНИК KP.RU