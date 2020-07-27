27 Июль 2020 2020-07-27T09:54:19+03:00

Под Орлом «Рено Логан» получил двойной удар в ДТП. Фото в Госавтоинспекции Орловской области.

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В субботу, 25 июля, в районе 348 км автодороги М-2 «Крым» произошло ДТП с участием двух иномарок. В результате столкновения пострадали два человека.

Инцидент произошел в 13:40 дня. 22-летний водитель за рулем автомобиля «Шевроле Авео» ехал в сторону Орла. Впереди него был «Рено Логан» под управлением 63-летнего мужчины. В какой-то момент «Шеврале» «догнало» и «подтолкнуло» идущую впереди машину.

В итоге «Рено Логан» съехал на тротуарную часть и врезался в дорожный столб.

- В результате ДТП телесные повреждения получили два человека - водитель и пассажирка «Шевроле» (20-летняя девушка). Оба были доставлены в Орловскую областную клиническую больницу. После осмотра и оказания медицинской помощи, девушке назначено амбулаторное лечение, а молодой человек отпущен домой, - сообщили «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU