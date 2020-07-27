28 июля во всех орловских храмах одновременно зазвенят колокола
Праздничную акцию приурочат ко Дню Крещения Руси
28 июля во всех орловских храмах одновременно зазвенят колоколаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Завтра, 28 июля, над всеми районами Орла разнесется праздничный колокольный звон. Все храмы и монастыри одновременно забьют в колокола.
Событие пройдет в рамках ежегодной акции «Слава Тебе, Боже», приуроченной ко Дню Крещения Руси. Начало в 12 часов дня.
- Акция пройдет по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В этом году она состоится уже в девятый раз на всей канонической территории Русской Православной Церкви, - сообщает Информационно-аналитический отдел Орловской митрополии.
ИСТОЧНИК KP.RU