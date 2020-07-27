27 Июль 2020 2020-07-27T13:35:47+03:00

28 июля во всех орловских храмах одновременно зазвенят колокола Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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Завтра, 28 июля, над всеми районами Орла разнесется праздничный колокольный звон. Все храмы и монастыри одновременно забьют в колокола.

Событие пройдет в рамках ежегодной акции «Слава Тебе, Боже», приуроченной ко Дню Крещения Руси. Начало в 12 часов дня.

- Акция пройдет по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В этом году она состоится уже в девятый раз на всей канонической территории Русской Православной Церкви, - сообщает Информационно-аналитический отдел Орловской митрополии.

ИСТОЧНИК KP.RU