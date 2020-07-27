В Северном районе Орла задержали велосипедного вора

27 Июль 2020 2020-07-27T09:13:08+03:00

20-летний парень с плоскогубцами орудовал в подъездах по ночам

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В Орле вновь активизировались велосипедные воришки. Один из них орудовал на территории Северного района города по ночам.

На счету 20-летнего парня как минимум два украденных и проданных велосипеда общей стоимостью 22 тысячи рублей. Первый раз молодой человек заглянул в подъезд дома на улице Маринченко, а во второй на Московском шоссе.

Не остановило его даже то, что велосипеды были пристегнуты противоугонными тросами на лестничной площадке. С ними он справлялся с помощью плоскогубцев. Заполучив двухколесный транспорт, воришка тут же его продавал.

Полицейские смогли вычислить похитителя. Оказалось, молодой человек уже был ранее судим.

- В настоящее время краденое изъято и возвращено законным владельцам. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU