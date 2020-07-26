26 Июль 2020 2020-07-26T11:08:31+03:00

Новая рабочая неделя в Орле и области будет теплой и дождливой Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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Новая рабочая неделя в Орле и области будет теплой и дождливой. Об этом сообщают специалисты Росгидрометцентра. Читайте полный прогноз погоды на последние дни июля.

В понедельник, 27 июля, ожидается облачная погода с кратковременными дождями. Днем воздух прогреется до +27 градусов, ночью до +15. Северо-восточный ветер будет достигать скорости 3 м/с. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.

Во вторник выглянет солнце, но и облачность не отступит. По-прежнему временами дожди. Дневная температура приблизится к отметке +29 градусов, ночью +16. Ветер сменит направление на южное, сохранив свою силу. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.

29 июля, в среду, по прогнозам синоптиков, вероятность дождя усиливается. В этот день в Орловской области ожидается переменная облачность. Столбики термометров останутся на прежнем уровне, усилится лишь ветер. Он будет достигать скорости 4 м/с. Атмосферное давление 744 мм рт.ст.

В четверг будет пасмурно. Вновь дожди. Жара спадет до +26 градусов днем, ночью +18. Опустится и атмосферное давление. Барометр покажет 742 мм рт.ст. Западный ветер сохранит набранную силу.

В последний день июля посвежеет до +22 градусов. На небе вновь переменная облачность. Кратковременный дождь. Ветер сменит направление на восточное и практически стихнет, всего 1 м/с. Атмосферное давление упадет до 738 мм рт.ст.

ИСТОЧНИК KP.RU