В Орловской области иномарка выехала на встречку и врезалась в фуру
В субботу, 25 июля, в Покровском районе произошла серьезная авария. Иномарка вылетела на встречную полосу и врезалась в фуру с прицепом.
ДТП произошло на 81 км автодороги «Орел-Тамбов» в 8:10 утра. 24-летняя девушка-водитель за рулем «Фольксвагена» ехала в сторону Ливен. Она совершила маневр в разрешенной для этого зоне, однако в это время по встречке ехал большегруз «Скания» с прицепом. Машины столкнулись практически в лобовую.
На место происшествия работали сотрудники 30-ой пожарно-спасательной части и ОМВД РФ по Покровскому району.
- В результате аварии девушка-водитель доставлена в больницу. Выясняются все обстоятельства произошедшего, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU
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