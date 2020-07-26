2020-07-26T09:50:03+03:00
Происшествия

В Орловской области иномарка выехала на встречку и врезалась в фуру

В ДТП пострадала девушка-водитель
Наталья Меркулова
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В Орловской области иномарка выехала на встречку и врезалась в фуру. Фото: пресс-служба регионального УМВД РоссииВ Орловской области иномарка выехала на встречку и врезалась в фуру. Фото: пресс-служба регионального УМВД России
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В субботу, 25 июля, в Покровском районе произошла серьезная авария. Иномарка вылетела на встречную полосу и врезалась в фуру с прицепом.

ДТП произошло на 81 км автодороги «Орел-Тамбов» в 8:10 утра. 24-летняя девушка-водитель за рулем «Фольксвагена» ехала в сторону Ливен. Она совершила маневр в разрешенной для этого зоне, однако в это время по встречке ехал большегруз «Скания» с прицепом. Машины столкнулись практически в лобовую.

На место происшествия работали сотрудники 30-ой пожарно-спасательной части и ОМВД РФ по Покровскому району.

- В результате аварии девушка-водитель доставлена в больницу. Выясняются все обстоятельства произошедшего, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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