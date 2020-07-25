В орловском ТТП опровергли информацию о забастовке водителей троллейбусов 24 июля Фото: Архив "КП"

Вчера днем, 24 июля, в орловских пабликах и ряде СМИ появилась информация о забастовке водителей Трамвайно-троллейбусного предприятия, в связи с чем якобы были отменены маршруты №5 и №8. Однако уже вечером глава МУП «ТТП» опроверг слухи.

По словам Андрея Митина, ситуация была связана с тем, что водители, работающие на этих маршрутах заболели, поэтому возникли небольшие сложности. Пришлось перераспределять сотрудников с других рейсов.

- Да, существует человеческий фактор (многие наши сотрудники в возрасте 65+, их здоровье непредсказуемо и до руля они могут быть не допущены). Кроме того, стоит проблема нехватки кадров, которую мы активно решаем, и этого никто не скрывает. Но ни о какой забастовке не может быть и речи. Троллейбусы на линиях работаю, - пояснил Андрей Митин, генеральный директор МУП «ТТП».

Напомним, маршрут троллейбуса №8 был возобновлен в начале июня, после трехлетнего простоя, а троллейбус №5 тогда продлили до Выгонки.