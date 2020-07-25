2020-07-25T10:33:48+03:00
Общество

ЕГЭ-2020: в Орловской области 76 выпускников получили высший балл

Среди участников экзаменов есть и мультистобалльники
Наталья Меркулова
Поделиться:
ЕГЭ-2020: в Орловской области 76 выпускников получили высший баллЕГЭ-2020: в Орловской области 76 выпускников получили высший баллФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

В Орловской области продолжают подводить первые итоги экзаменационной кампании-2020. Несмотря на то, что сроки сдачи ЕГЭ в этом году сдвинулись, выпускники достойно справляются с финальными испытаниями.

Как сообщает Региональный Центр оценки качества образования, по результатам сдачи пяти учебных предметов на Орловщине уже 76 стобалльников (в 2019 году – 50). Есть и мультистобалльники: три человека получили максимальный сразу по нескольким предметам.

Александра Студенникова (Никольская средняя школа Должанского района) и Анна Голятина (Змиевский лицей Свердловского района) получили 100 баллов по русскому языку и литературе, а Александр Никитченко (лицея №28 города Орла) получил высший результат по русскому языку и информатике.

Всего орловские выпускники получили 56 высших баллов по русскому языку, 15 по литературе, 4 – по информатике и 1 по математике профильного уровня.

- По сравнению с 2019-м прослеживается положительная динамика. В этом году выпускники продолжают демонстрировать высокий уровень знаний по предметам благодаря своим умственным способностям, одаренности и профессионализму педагогов, готовивших их к экзаменам, - подчеркнула Татьяна Патова, начальник управления общего образования Департамента образования.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В орловском ТТП опровергли информацию о забастовке водителей
ЕГЭ-2020: в Орловской области 76 выпускников получили высший балл
В Орле и области сентябрьские выборы будут проходить три дня
СК: в Орловской области на 20% сократилось число убийств
Орловцы возмущены бурьяном на мемориальных кладбищах в облцентре
В ремонт дорог и дворов Орловского района вложили больше 260 миллионов рублей
Сбербанк запустил сервис, который оптимизирует расходы на командировки
Орловцам предлагают работу токарей, машинистов, трактористов и водителей
Грядущие выходные в Орле и области пройдут без дождя
Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 24 июля
Орловским предпринимателям выдали 1300 патентов
Глава Орловского облсовета Леонид Музалевский отмечает юбилей
В Орле временно перекроют дорогу возле дома №132 по Московскому шоссе
На вокзале Орла задержали любителя наркотиков
Часть домов Орла 24 июля осталась без воды до вечера
В аварии на автодороге «Орел-Тамбов» пострадали четыре человека
Получить ипотеку от Сбербанка стало еще проще
В Орле силовикам в очередной раз пришлось утихомиривать дебоширов в пивбаре
Под Орлом автоледи не уступила дорогу иномарке и учинила ДТП
В орловском суде рассматривают дело о попытке зарезать девушку-администратора сауны
Под Орлом в аварии с двумя легковушками пострадали дети
Проучил дорожников: в Орле депутат заксобрания голыми руками поломал новый асфальт
В Орле стартовал конкурс для лучших педагогов допобразования
Администрация Орла объявила аукцион на реконструкцию Красного моста
В Орле объединят поликлиники №2 и №5