ЕГЭ-2020: в Орловской области 76 выпускников получили высший балл

25 Июль 2020 2020-07-25T10:33:48+03:00

Изменить размер текста: A A

В Орловской области продолжают подводить первые итоги экзаменационной кампании-2020. Несмотря на то, что сроки сдачи ЕГЭ в этом году сдвинулись, выпускники достойно справляются с финальными испытаниями.

Как сообщает Региональный Центр оценки качества образования, по результатам сдачи пяти учебных предметов на Орловщине уже 76 стобалльников (в 2019 году – 50). Есть и мультистобалльники: три человека получили максимальный сразу по нескольким предметам.

Александра Студенникова (Никольская средняя школа Должанского района) и Анна Голятина (Змиевский лицей Свердловского района) получили 100 баллов по русскому языку и литературе, а Александр Никитченко (лицея №28 города Орла) получил высший результат по русскому языку и информатике.

Всего орловские выпускники получили 56 высших баллов по русскому языку, 15 по литературе, 4 – по информатике и 1 по математике профильного уровня.

- По сравнению с 2019-м прослеживается положительная динамика. В этом году выпускники продолжают демонстрировать высокий уровень знаний по предметам благодаря своим умственным способностям, одаренности и профессионализму педагогов, готовивших их к экзаменам, - подчеркнула Татьяна Патова, начальник управления общего образования Департамента образования.

ИСТОЧНИК KP.RU