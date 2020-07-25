2020-07-25T09:59:18+03:00
Общество

В Орле и области сентябрьские выборы будут проходить три дня

В дальнейшем многодневный способ голосования планируют закрепить
Наталья Меркулова
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В Орле и области сентябрьские выборы будут проходить три дняВ Орле и области сентябрьские выборы будут проходить три дняФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В этом году жители Орловской области, как и еще 40 регионов нашей страны, смогут поучаствовать в выборах не в один, а в три дня (по аналогии с голосованием по Конституции). Соответствующее решение озвучила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Совет Федерации уже поддержал новый законопроект. Согласно ему, единый день голосования может проходить в многодневном формате и в дальнейшем. Читайте подробности новшества здесь.

По данным Орловской Избирательной комиссии, 13 сентября в нашем регионе выборы депутатов пройдут в 10 муниципальных районах: в Орле (горсовет), Орловском районе (Платоновское сельское поселение), Болховском районе (Ямское сельское поселение), Дмитровском районе (Дмитровск и Алешинское сельское поселение), Должанском районе (Вышнее Ольшанское и Дубровское сельские поселения), Знаменском районе (Глотовское сельское поселение), Ливенском районе (Казанское сельское поселение), Новосильском районе (Зареченское сельское поселение), Покровском район (Журавецкое сельское поселение) и Хотынецком районе (Аболмасовское сельское поселение).

- Самыми масштабными станут выборы в Орловский городской Совет народных депутатов, на которых будут замещаться 38 мандатов (10 мандатов – по пропорциональной системе, 28 – по мажоритарной системе). В целом, по состоянию на 20 июля, на выборах в органы местного самоуправления области всего выдвинуто 535 кандидатов, - сообщает пресс-служба Орловской Избирательной комиссии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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