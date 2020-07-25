СК: в Орловской области на 20% сократилось число убийств

25 Июль 2020 2020-07-25T09:07:59+03:00

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В пятницу, 24 июля, в Орле состоялось расширенное заседание коллегии следственного управления регионального СК. В центре внимания сотрудников Следственного комитета оказались итоги работы в первом полугодье.

Как подчеркнул руководитель ведомства генерал-майор юстиции Анатолий Щуров, в Орловской области наметилось снижение числа преступлений, связанных с убийством и причинением тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом (по убийствам на 20%, по тяжкому вреду – на четверть).

- С начала года было возбуждено порядка 300 уголовных дел и свыше 200 дел направлены в суды. Результатом слаженной совместной работы по профилактике, раскрытию и расследованию преступлений стало снижение числа тяжких и особо тяжких преступлений. Все они раскрыты «по горячим следам», - подчеркнул Анатолий Щуров.

Кроме того, в этом году ведомство расследовано 27 преступлений, связанных с коррупцией (в первом полугодье 2019 года – 6).

ИСТОЧНИК KP.RU