Орловцы возмущены бурьяном на мемориальных кладбищах в облцентре

24 Июль 2020 2020-07-24T18:16:32+03:00

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Лето традиционно становится в Орле временем жарких споров из-за зарослей травы. В этом в центре внимания горожан оказались территории погостов, а в частности, на воинском мемориальном участке Троицкого и на историко-мемориальном участке Науговского кладбищ.

В редакцию «Комсомолки» обратился наш читатель Николай Викторович, с призывом разобраться в ситуации. Особенно его взволновала ситуация на Наугорском кладбище. По его словам, созданном здесь в 2016 году участке для захоронения почетных граждан, растет метровый бурьян.

Историко-мемориальный участок Науговского кладбища для особо выдающихся жителей Орла и областиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Это ужасно! Те, кто здесь похоронен, внесли огромный вклад в жизнь нашего города, да и не только его. Это герои соцтруда, герои-военнослужащие, ученые, общественные деятели, лауреаты госпремий. И к ним такое отношение, полное запустение и огромные заросли. Я сколько смог, своими силами скосил, но так нельзя! – возмутился Николай Викторович.

Кроме того, по мнению орловца, ситуация не на много лучше и на воинском мемориале Троицкого кладбища, где траву убирают только возле центрального входа.

Историко-мемориальный участок Науговского кладбища для особо выдающихся жителей Орла и областиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

После обращения «КП» к городским властям, заместитель главы администрации Орла по городскому хозяйству и транспорту Евгений Гришин дал поручение привести территорию в порядок до 28 июля.

Напомним, ранее в редакцию «КП» поступали жалобы по зарослям на территории Дворянского гнезда и Аллеи семьи.

ИСТОЧНИК KP.RU