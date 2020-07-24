2020-07-24T18:16:32+03:00
Общество

Орловцы возмущены бурьяном на мемориальных кладбищах в облцентре

В городе вновь встал вопрос с покосом травы
Наталья Меркулова
Поделиться:
Орловцы возмущены бурьяном на мемориальных кладбищах в облцентреОрловцы возмущены бурьяном на мемориальных кладбищах в облцентреФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

Лето традиционно становится в Орле временем жарких споров из-за зарослей травы. В этом в центре внимания горожан оказались территории погостов, а в частности, на воинском мемориальном участке Троицкого и на историко-мемориальном участке Науговского кладбищ.

В редакцию «Комсомолки» обратился наш читатель Николай Викторович, с призывом разобраться в ситуации. Особенно его взволновала ситуация на Наугорском кладбище. По его словам, созданном здесь в 2016 году участке для захоронения почетных граждан, растет метровый бурьян.

Историко-мемориальный участок Науговского кладбища для особо выдающихся жителей Орла и области Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Историко-мемориальный участок Науговского кладбища для особо выдающихся жителей Орла и областиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Это ужасно! Те, кто здесь похоронен, внесли огромный вклад в жизнь нашего города, да и не только его. Это герои соцтруда, герои-военнослужащие, ученые, общественные деятели, лауреаты госпремий. И к ним такое отношение, полное запустение и огромные заросли. Я сколько смог, своими силами скосил, но так нельзя! – возмутился Николай Викторович.

Кроме того, по мнению орловца, ситуация не на много лучше и на воинском мемориале Троицкого кладбища, где траву убирают только возле центрального входа.

Историко-мемориальный участок Науговского кладбища для особо выдающихся жителей Орла и области Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Историко-мемориальный участок Науговского кладбища для особо выдающихся жителей Орла и областиФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

После обращения «КП» к городским властям, заместитель главы администрации Орла по городскому хозяйству и транспорту Евгений Гришин дал поручение привести территорию в порядок до 28 июля.

Напомним, ранее в редакцию «КП» поступали жалобы по зарослям на территории Дворянского гнезда и Аллеи семьи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Орловцы возмущены бурьяном на мемориальных кладбищах в облцентре
В ремонт дорог и дворов Орловского района вложили больше 260 миллионов рублей
Сбербанк запустил сервис, который оптимизирует расходы на командировки
Орловцам предлагают работу токарей, машинистов, трактористов и водителей
Грядущие выходные в Орле и области пройдут без дождя
Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 24 июля
Орловским предпринимателям выдали 1300 патентов
Глава Орловского облсовета Леонид Музалевский отмечает юбилей
В Орле временно перекроют дорогу возле дома №132 по Московскому шоссе
На вокзале Орла задержали любителя наркотиков
Часть домов Орла 24 июля осталась без воды до вечера
В аварии на автодороге «Орел-Тамбов» пострадали четыре человека
Получить ипотеку от Сбербанка стало еще проще
В Орле силовикам в очередной раз пришлось утихомиривать дебоширов в пивбаре
Под Орлом автоледи не уступила дорогу иномарке и учинила ДТП
В орловском суде рассматривают дело о попытке зарезать девушку-администратора сауны
Под Орлом в аварии с двумя легковушками пострадали дети
Проучил дорожников: в Орле депутат заксобрания голыми руками поломал новый асфальт
В Орле стартовал конкурс для лучших педагогов допобразования
Администрация Орла объявила аукцион на реконструкцию Красного моста
В Орле объединят поликлиники №2 и №5