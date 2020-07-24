В ремонт дорог и дворов Орловского района вложили больше 260 миллионов рублей

24 Июль 2020 2020-07-24T15:48:01+03:00

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В Орловском районе в 2020 году на ремонт дорог выделено более 260 миллионов рублей. Эта сумма направлена на ремонт 25 километров покрытия, а также благоустройство дворов.

Работы по благоустройству в районе отметил губернатор Андрей Клычков, об их ходе он рассказал на своих официальных страничках в социальных сетях. Как отметил глава региона, финансирование для Орловского район год от года растет: в 2018 году было выделено больше 138 миллионов рублей, в 2019 порядка 250 миллионов, в этом году сумма еще подросла.

- Администрация муниципального образования своевременно реализует все намеченные планы. Основной объем запланированных работ выполнен. Более того, район один из первых уже заключил торги в рамках БКД на 2021 год, - написал Андрей Евгеньевич.

ИСТОЧНИК KP.RU