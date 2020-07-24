2020-07-24T15:48:01+03:00
Общество

В ремонт дорог и дворов Орловского района вложили больше 260 миллионов рублей

Такая сумма выделена в 2020 году
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Запланированный на 2020 год ремонт дорог в Орловском районе почти выполненЗапланированный на 2020 год ремонт дорог в Орловском районе почти выполненФото: Ольга СУПОНЕВА
Изменить размер текста:

В Орловском районе в 2020 году на ремонт дорог выделено более 260 миллионов рублей. Эта сумма направлена на ремонт 25 километров покрытия, а также благоустройство дворов.

Работы по благоустройству в районе отметил губернатор Андрей Клычков, об их ходе он рассказал на своих официальных страничках в социальных сетях. Как отметил глава региона, финансирование для Орловского район год от года растет: в 2018 году было выделено больше 138 миллионов рублей, в 2019 порядка 250 миллионов, в этом году сумма еще подросла.

- Администрация муниципального образования своевременно реализует все намеченные планы. Основной объем запланированных работ выполнен. Более того, район один из первых уже заключил торги в рамках БКД на 2021 год, - написал Андрей Евгеньевич.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Орловцы возмущены бурьяном на мемориальных кладбищах в облцентре
В ремонт дорог и дворов Орловского района вложили больше 260 миллионов рублей
Сбербанк запустил сервис, который оптимизирует расходы на командировки
Орловцам предлагают работу токарей, машинистов, трактористов и водителей
Грядущие выходные в Орле и области пройдут без дождя
Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 24 июля
Орловским предпринимателям выдали 1300 патентов
Глава Орловского облсовета Леонид Музалевский отмечает юбилей
В Орле временно перекроют дорогу возле дома №132 по Московскому шоссе
На вокзале Орла задержали любителя наркотиков
Часть домов Орла 24 июля осталась без воды до вечера
В аварии на автодороге «Орел-Тамбов» пострадали четыре человека
Получить ипотеку от Сбербанка стало еще проще
В Орле силовикам в очередной раз пришлось утихомиривать дебоширов в пивбаре
Под Орлом автоледи не уступила дорогу иномарке и учинила ДТП
В орловском суде рассматривают дело о попытке зарезать девушку-администратора сауны
Под Орлом в аварии с двумя легковушками пострадали дети
Проучил дорожников: в Орле депутат заксобрания голыми руками поломал новый асфальт
В Орле стартовал конкурс для лучших педагогов допобразования
Администрация Орла объявила аукцион на реконструкцию Красного моста
В Орле объединят поликлиники №2 и №5