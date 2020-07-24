2020-07-24T15:27:47+03:00
Образование и работа

Орловцам предлагают работу токарей, машинистов, трактористов и водителей

Сотрудников на эти и другие вакансии ищет "Спецавтобаза"
Ольга СУПОНЕВА
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Работников ищет орловская "Спецавтобаза"Работников ищет орловская "Спецавтобаза"Фото: Ольга СУПОНЕВА
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Жителям Орла предлагают работу токарей, машинистов, водителей. Специалистов на эти и на другие вакансии ищет муниципальное предприятие "Спецавтобаза".

Зарплату соискателям предлагают разную. Например, машинисту автогрейдера обещают оплату труда в размере от 26 тысяч рублей, водителю уборочной машины от 24 тысяч, а трактористу готовы платить от 20 тысяч рублей. Также предприятию нужен механик автоколонны, слесари по ремонту автомобилей и двигателей, электромонтер, слесарь сантехник, токарь-расточник, косари и уборщики.

Подробнее об условиях труда, оплате и требованиях, предъявляемых к будущим работникам можно узнать в отделе кадров МУП "Спецавтобаза". Телефон: 30-70-35.

ИСТОЧНИК KP.RU

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