Орловцам предлагают работу токарей, машинистов, трактористов и водителей

24 Июль 2020 2020-07-24T15:27:47+03:00

Сотрудников на эти и другие вакансии ищет "Спецавтобаза"

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Жителям Орла предлагают работу токарей, машинистов, водителей. Специалистов на эти и на другие вакансии ищет муниципальное предприятие "Спецавтобаза".

Зарплату соискателям предлагают разную. Например, машинисту автогрейдера обещают оплату труда в размере от 26 тысяч рублей, водителю уборочной машины от 24 тысяч, а трактористу готовы платить от 20 тысяч рублей. Также предприятию нужен механик автоколонны, слесари по ремонту автомобилей и двигателей, электромонтер, слесарь сантехник, токарь-расточник, косари и уборщики.

Подробнее об условиях труда, оплате и требованиях, предъявляемых к будущим работникам можно узнать в отделе кадров МУП "Спецавтобаза". Телефон: 30-70-35.

ИСТОЧНИК KP.RU