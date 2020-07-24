24 Июль 2020 2020-07-24T14:38:12+03:00

Грядущие выходные в Орле и области пройдут без дождя Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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Грядущие выходные в Орле и области пройдут без дождя. Об этом сообщают синоптики Росгидрометцентра. Обещает погода и солнцем порадовать.

В субботу, 25 июля, столбики термометров днем поднимутся до +23 градусов днем и до +10 градусов ночью. Будет переменная облачность, но без осадков. Ветер южный всего 1 м/с. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.

В воскресенье, 26 июля, температура воздуха достигнет +26 градусов днем и 12 градусов ночью. Вновь переменная облачность. Ветер сменит направление на юго-восточное и будет дуть с силой 2 м/с. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.

ИСТОЧНИК KP.RU