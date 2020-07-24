2020-07-24T14:38:12+03:00
Общество

Грядущие выходные в Орле и области пройдут без дождя

Читайте полный прогноз погоды на 25 и 26 июля
Наталья Меркулова
Поделиться:
Грядущие выходные в Орле и области пройдут без дождяГрядущие выходные в Орле и области пройдут без дождяФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

Грядущие выходные в Орле и области пройдут без дождя. Об этом сообщают синоптики Росгидрометцентра. Обещает погода и солнцем порадовать.

В субботу, 25 июля, столбики термометров днем поднимутся до +23 градусов днем и до +10 градусов ночью. Будет переменная облачность, но без осадков. Ветер южный всего 1 м/с. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.

В воскресенье, 26 июля, температура воздуха достигнет +26 градусов днем и 12 градусов ночью. Вновь переменная облачность. Ветер сменит направление на юго-восточное и будет дуть с силой 2 м/с. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Орловцы возмущены бурьяном на мемориальных кладбищах в облцентре
В ремонт дорог и дворов Орловского района вложили больше 260 миллионов рублей
Сбербанк запустил сервис, который оптимизирует расходы на командировки
Орловцам предлагают работу токарей, машинистов, трактористов и водителей
Грядущие выходные в Орле и области пройдут без дождя
Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 24 июля
Орловским предпринимателям выдали 1300 патентов
Глава Орловского облсовета Леонид Музалевский отмечает юбилей
В Орле временно перекроют дорогу возле дома №132 по Московскому шоссе
На вокзале Орла задержали любителя наркотиков
Часть домов Орла 24 июля осталась без воды до вечера
В аварии на автодороге «Орел-Тамбов» пострадали четыре человека
Получить ипотеку от Сбербанка стало еще проще
В Орле силовикам в очередной раз пришлось утихомиривать дебоширов в пивбаре
Под Орлом автоледи не уступила дорогу иномарке и учинила ДТП
В орловском суде рассматривают дело о попытке зарезать девушку-администратора сауны
Под Орлом в аварии с двумя легковушками пострадали дети
Проучил дорожников: в Орле депутат заксобрания голыми руками поломал новый асфальт
В Орле стартовал конкурс для лучших педагогов допобразования
Администрация Орла объявила аукцион на реконструкцию Красного моста
В Орле объединят поликлиники №2 и №5