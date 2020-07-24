2020-07-24T13:07:37+03:00
Экономика

Орловским предпринимателям выдали 1300 патентов

Самыми популярными по-прежнему остаются торговля и сдача в аренду
Наталья Меркулова
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Орловским предпринимателям выдали 1300 патентов на патентную систему налогообложенияОрловским предпринимателям выдали 1300 патентов на патентную систему налогообложенияФото: Архив "КП"
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В Налоговой службе Орловской области подводят итоги работы за первое полугодье 2020-го года. Особое внимание – предпринимательской деятельности.

Согласно обновленной статистике, орловские предприниматели только в этом году получили 1300 патентов. Таким образом, патентной системой налогообложения в регионе воспользовались 976 индивидуальных предпринимателя.

Самыми популярными видами бизнеса в Орловской области по-прежнему остаются розничная торговля в торговых залах не более 50 кв.м. (228 патентов), сдача в аренду (190 патентов) и монтажные, санитарно-технические и сварочные услуги (96 патентов).

- В числе наиболее редко встречающихся видов детальности предпринимателей можно назвать ремонт мебели, ветеринарные услуги, услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции и осуществление частной детективной деятельности, а также услуги по зеленому хозяйству и декоративному цветоводству, - сообщает пресс-служба УФНС России по Орловской области.

ЗНАЙ!

Патентная система налогообложения (ПСН) – это самостоятельный режим налогообложения ИП. Применять его имеют право предприниматели, средняя численность работников которых, не превышает 15 человек.

Патент выдается с любой даты на период от 1 до 12 месяцев. Переход на патентную систему налогообложения осуществляется добровольно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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