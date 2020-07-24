2020-07-24T13:17:44+03:00
Политика

Глава Орловского облсовета Леонид Музалевский отмечает юбилей

Председателю регионального заксобрания 24 июля исполнилось 60 лет
Ольга СУПОНЕВА
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24 июля Леонид Музалевский отмечает 60-й день рождения24 июля Леонид Музалевский отмечает 60-й день рождения
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Глава Орловского областного совета народных депутатов отмечает сегодня, 24 июля, юбилей. Леониду Музалевскому исполнилось 60 лет.

Леонид Семенович - орловец, он родился и вырос здесь. Здесь же получил образование, создал семью, начал профессиональный путь.

Десять лет, с 2001 по 2011 годы, юбиляр был депутатом орловского горсовета, а с 2011 года стал представлять интересы жителей уже в заксобрании. Его председателем является уже в двух созывах.

Леонид Семенович имеет множество почетных регалий, отмечен наградами. В их числе: "Заслуженный работник транспорта РФ", знак "Почетный автотранспортник", "Орден дружбы", знак "За содействие МВД России" и другие.

В праздничный день главу регионального поздравили Председатель совфеда Валентина Матвиенко, Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, депутаты Госдумы РФ, первые лица Орловской области и города.

Редакция "КП-Орел" присоединяется к поздравлениям!

ИСТОЧНИК KP.RU

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